Круїзний лайнер зі спалахом хантавірусу прибув до Канарських островів

Круїзний лайнер MV Hondius, на якому стався спалах смертельного хантавірусу, вранці 10 травня прибув до порту Гранаділья на острові Тенерифе (Канарські острови, Іспанія). Там він стане на якір для евакуації пасажирів та частини екіпажу.

За словами іспанських чиновників, пасажири, жоден з яких не мав ознак інфекції, пройдуть тестування іспанських органів охорони здоровʼя. Потім їх доправлять на берег на невеликих човнах. Після цього закриті автобуси доправлять пасажирів до головного аеропорту іспанського острова, що розташований приблизно за 10 хвилин їзди, де вони сядуть на літаки, що прямують до їхніх країн.

14 громадян Іспанії мають першими зійти на берег, і сім днів будуть на карантині у військовому шпиталі. Інші пасажири підуть за ними групами. 30 членів екіпажу залишаться на борту та вирушать до Нідерландів, де судно продезінфікують.

Європейське агентство охорони здоровʼя повідомило, що всі пасажири лайнера вважаються контактами високого ризику.