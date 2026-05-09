El Pais: Іспанія оголосила карантин для своїх громадян, які подорожували на лайнері з хантавірусом

В Іспанії 14 громадян країни, які подорожували круїзним лайнером MV Hondius із хантавірусом, проведуть щонайменше сім днів у шпиталі на карантині. Його можуть продовжити.

Про це повідомляє іспанське видання El Pais з посиланням на наказ.

Спочатку міністерка оборони Маргарита Роблес стверджувала, що ізоляція буде добровільною. Проте згодом уряд ухвалив спеціальний наказ про обов’язковий карантин — згодом його погодив і суд.

Після того як іспанці прибудуть у Мадрид, вони пройдуть ПЛР-тест, а через сім днів повторять процедуру. Окрім того, у лікарні їм будуть міряти температуру два рази на день і слідкуватимуть за симптомами хантавірусу.