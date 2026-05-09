El Pais: Іспанія оголосила карантин для своїх громадян, які подорожували на лайнері з хантавірусом

В Іспанії 14 громадян країни, які подорожували круїзним лайнером MV Hondius із хантавірусом, проведуть щонайменше сім днів у шпиталі на карантині. Його можуть продовжити.
Про це повідомляє іспанське видання El Pais з посиланням на наказ.
Спочатку міністерка оборони Маргарита Роблес стверджувала, що ізоляція буде добровільною. Проте згодом уряд ухвалив спеціальний наказ про обов’язковий карантин — згодом його погодив і суд.
Після того як іспанці прибудуть у Мадрид, вони пройдуть ПЛР-тест, а через сім днів повторять процедуру. Окрім того, у лікарні їм будуть міряти температуру два рази на день і слідкуватимуть за симптомами хантавірусу.
- Через хантавірус на лайнері померли троє людей. У ВООЗ припускають, що спалах хвороби спричинений тісним контактом між людьми.
- У МЗС України повідомили, що на борту лайнера перебувають пʼятеро українців — членів екіпажу. Вони не мають ознак хвороби.
- Лайнер пришвартують на Канарських островах — звідти іноземців евакуюють, а іспанців перевезуть у шпиталь до Мадриду.