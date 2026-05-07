Круїзний лайнер з хантавірусом вирушив до Канарських островів — з нього евакуювали пʼятьох людей

Круїзний лайнер з хантавірусом MV Hondius вирушив до Канарських островів і має пришвартуватись 9 травня.

Про це повідомили в МЗС України та ВВС.

На борту перебувають пʼятеро українців — членів екіпажу, вони не мають ознак хвороби. Із симптомами вірусу з лайнера евакуювали пʼятьох людей, у двох з них підтвердили хворобу.

За інформацією оператора круїзного лайнера Oceanwide Expeditions, двох людей, у яких підтвердили хворобу, у важкому стані евакуювали в лікарні Нідерландів. Інші троє людей з симптомами хвороби — громадяни Нідерландів, Великої Британії та Німеччини. Останній контактував із жінкою, яка загинула через хантавірус. Раніше в евакуйованого до Швейцарії пасажира підтвердили хантавірус.

На лайнері залишаються 146 людей з 23 країн.