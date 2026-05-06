Іспанія прийме круїзний лайнер з хантавірусом — уряд Канарських островів протестує

Іспанія прийме круїзний лайнер MV Hondius, на якому спалахнув хантавірус, проте регіональний уряд Канарських островів протестує.

Про це повідомляють Reuters та Міністерство охорони здоровʼя Іспанії.

Зараз судно знаходиться на Кабо-Верде, де його обстежують та за потреби евакуюють людей. Інші пасажири прямуватимуть на Канарські острови.

Директор з питань готовності до епідемій та пандемій у ВООЗ Марія Ван Керхове заявила, що спалах хантавірусу міг спричинити тісний контакт між людьми. За її словами, спочатку вірус міг зʼявитись у пари з Нідерландів, яка захворіла в Південній Америці і потім могла передати інфекцію іншим.

За даними ВВС, через спалах вірусу на лайнері померло троє людей. Зі свого боку Всесвітня організація охорони здоровʼя повідомила, що зареєстровано вісім випадків хантавірусу, з яких три підтвердили лабораторно.

Наразі на судні перебувають 146 людей з 23 країн, зокрема пʼятеро українців-членів екіпажу (про них раніше повідомляло МЗС України).