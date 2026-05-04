Зеленський оголосив перемирʼя з 6 травня

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня.
Про це він написав у соцмережах.
Зеленський знову заявив, що Україна досі не отримала жодного офіційного звернення «щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соціальних мережах». Перед цим Міністерство оборони Росії оголосило про перемирʼя з Україною на 8—9 травня. Там казали: якщо Україна зірве День перемоги в РФ, російські війська завдадуть удару у відповідь по центру Києва.
«Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж «празднованіє» будь-якої річниці», — написав президент.
За його словами, до 6 травня реалістично забезпечити початок режиму припинення вогню, і Україна діятиме дзеркально з визначеного моменту.
«Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське Міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України», — підкреслив Зеленський.
- 29 квітня у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом Путін заявив, що готовий оголосити перемирʼя 9 травня. Зеленський казав, що мета Росії — «спокійно» провести військовий парад, а потім відновити атаки по Україні.
- Торік 28 квітня Путін теж оголошував про перемирʼя з опівночі 8 травня до опівночі 11 травня. Попри це росіяни продовжили атаки по всій лінії фронту.