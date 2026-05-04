Росія оголосила про перемирʼя 8—9 травня

Міністерство оборони Росії оголосило про перемирʼя з Україною на 8—9 травня і сподівається, що «українська сторона наслідує приклад».

Про це повідомляють російські пропагандистські медіа.

Якщо Україна зірве День перемоги в РФ, російське Міноборони погрожує масованим ракетним ударом по центру Києва.

Перед оголошенням президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досі не отримувала жодної офіційної пропозиції про припинення вогню. Раніше він казав, що Кремль пропонує перемирʼя на 9 травня, щоб спокійно провести військовий парад, а потім відновити атаки по Україні.