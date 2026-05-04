Зеленський: Україна досі не отримала жодної офіційної пропозиції про перемирʼя на 9 травня

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досі не отримувала жодної офіційної пропозиції про припинення вогню на 9 травня, про яке домовляються США та Росія.
Про це він сказав у коментарі «Суспільному».
«Це війна Росії проти України. Якщо домовляються Штати і РФ, важливо, щоб наша сторона знала, про що вони говорять», — зазначив Зеленський.
Він наголосив, що «припинення вогню на один день, а перед цим вбивати наших людей — це нечесно», згадавши нещодавні атаки Росії по Дніпру та місту Мерефа на Харківщині, де загинули та постраждали люди, зокрема діти.
«Після такого зупинити ракетні і дронові удари по українських містах, громадах за один день до параду, а на ранок після 9 травня вони знову будуть вбивати нас», — сказав президент.
- 29 квітня у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом Путін заявив, що готовий оголосити перемирʼя 9 травня. Зеленський казав, що мета Росії — «спокійно» провести військовий парад, а потім відновити атаки по Україні.
- Торік 28 квітня Путін теж оголошував про перемирʼя з опівночі 8 травня до опівночі 11 травня. Попри це росіяни продовжили атаки по всій лінії фронту.