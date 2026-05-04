Від російської атаки у Мерефі на Харківщині загинули 7 людей, майже 40 постраждали. Били росіяни і по Запорізькій області (оновлено)

Унаслідок російської атаки по місту Мерефа Харківської області 4 травня загинули семеро людей, ще 36 постраждали, серед них — дворічний хлопчик.

Такі дані наводять Харківська обласна прокуратура та голова ОВА Олег Синєгубов.

За загиблими від російського удару у Мерефʼянській громаді оголосили три дні жалоби — з 5 по 7 травня. У ці дні на будівлях органів місцевого самоврядування, на підприємствах приспустять прапор України з траурною стрічкою. По всій громаді заборонили розважальні заходи та музику у закладах торгівлі й громадського харчування.

Атака пошкодила у місті щонайменше 10 домоволодінь, чотири магазини, СТО, адміністративну будівлю, два автомобілі, заклад харчування. Попередньо, росіяни вдарили по місту балістичною ракетою «Іскандер».

Також удень росіяни вдарили по Вільнянську на Запоріжжі — загинуло подружжя, ще четверо мешканців поранені. Пошкоджені будівля храму, торговельний павільйон та приватний будинок.