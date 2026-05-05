Україна вдарила ракетами «Фламінго» по заводу в Чебоксарах — за тисячу кілометрів від кордону

У ніч проти 5 травня українські війська вдарили крилатими ракетами великої дальності FP-5 «Фламінго» по кількох російських цілях.

Про це повідомив президент Зеленський.

Зокрема, ракети вдарили по військовому виробництву РФ у Чебоксарах, приблизно за тисячу кілометрів від українського кордону. За словами Зеленського, ракети пролетіли понад 1 500 кілометрів.

Раніше українські моніторингові канали писали, що Україна вночі та зранку била по підприємству «ВНІІР-Прогрес». Воно виготовляє електроніку для багатьох видів російської військової техніки, зокрема елементи навігації для Військово-морського флоту РФ, авіації та бронетехніки. Україна вже неодноразово атакувала його, останні повідомлення про атаки були 18 лютого.