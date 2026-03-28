Українські ракети «Фламінго» атакували завод з виробництва вибухівки у Самарській області РФ

Військові ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ вночі 27 березня атакували ракетами FP-5 «Фламінго» завод «Промсинтез» у Чапаєвську Самарської області РФ.
Про це звітує Генштаб ЗСУ.
Підприємство спеціалізується на виробництві компонентів вибухових речовин, які використовують для спорядження боєприпасів, бомб і ракет.
Завод щорічно виробляє понад 30 тисяч тонн вибухових речовин військового призначення.
Українські ракети влучили у виробничу зону підприємства. Масштаби збитків уточнюють.
- Українські ракети «Фламінго» 21 лютого також влучали по Воткінському заводу в російській Удмуртії, який виготовляє міжконтинентальні балістичні ракети.