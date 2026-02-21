Україна вдарила ракетами «Фламінго» по заводу в РФ, який виготовляє міжконтинентальні балістичні ракети

У ніч на 21 лютого українські війська вдарили ракетами «Фламінго» по Воткінському заводу в Удмуртії (Росія), там виникла пожежа.

Це підтвердив Генштаб ЗСУ.

Цей завод виробляє міжконтинентальні балістичні ракети РС-24 «Ярс», «Ярс-С», «Ярс-М», балістичні ракети ЗМ-30 (Р-30) «Булава» для підводних човнів проєкту 955А «Борей-А»; балістичні ракети типу 9М723-1 для ОТРК «Іскандер-М» та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу «Кинджал».

Учора ввечері співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман виклав в X відео запуску «Фламінго» — без контексту.

Також під атакою був Нафтогорський газопереробний завод у Самарській області РФ, який працює на російську армію. Там теж виникла пожежа.

Крім того, військові атакували склад палива в Донецьку та майстерню з виробництва й обслуговування БпЛА в районі Нової Каракуби (окупована Донеччина). А в Пологах (ТОТ Запорізької області) війська вдарили по складу росіян.