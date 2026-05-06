Зеленський: Росіяни зірвали режим припинення вогню

Армія РФ зірвала режим припинення вогню, яке в ніч на 6 травня оголосила Україна.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
За його словами, на ключових ділянках фронту тривають бої. Від початку доби російська армія вже провела майже 30 штурмів. За ніч і ранок — понад 20 авіаударів із більш ніж 70 бомбами.
Також були атаки дронами: українська ППО знешкодила майже 90 ударних БпЛА. Фіксували й ракетні удари.
Загалом станом на 10:00 зафіксували 1 820 порушень режиму тиші: обстріли, штурми, авіацію та дрони.
- 4 травня Міністерство оборони Росії оголосило про перемирʼя з Україною на 8—9 травня. Там казали: якщо Україна зірве День перемоги в РФ, російські війська завдадуть удару у відповідь по центру Києва. Проте президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не отримувала жодної офіційної пропозиції про припинення вогню.
- Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня.