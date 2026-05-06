Трамп оголосив паузу в операції з виведення нейтральних суден з Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп призупинив операцію із супроводу суден через Ормузьку протоку на тлі переговорів з Іраном.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами президента, рішення ухвалили на прохання Пакистану та інших країн, а також через «значний прогрес» у переговорах щодо можливої угоди з Іраном.

«Ми домовилися, що хоча блокада залишатиметься в повній силі, «Проєкт Свобода» призупинять на короткий час, щоб побачити, чи можна завершити та підписати угоду», — написав Трамп.

Він не уточнив деталей потенційної домовленості, її учасників або тривалість паузи. Водночас морська блокада іранських портів, за його словами, залишається чинною.

Операцію «Проєкт Свобода» США оголосили 3 травня. Вона передбачає супровід комерційних суден через протоку, яку Іран частково заблокував. Уже 4 травня американські есмінці почали проводити кораблі через ключовий торговельний маршрут.

За даними Міжнародної морської організації, у регіоні залишаються заблокованими майже 2 тисячі суден із приблизно 20 тисячами моряків на борту.