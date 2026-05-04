США починають операцію для виведення нейтральних суден з Ормузької протоки

США 4 травня почитнають гуманітарну операцію з виведення суден, що застрягли в Ормузькій протоці.

Про це заявив Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Президент США оголосив про старт операції під назвою «Проєкт Свобода», яка має допомогти суднам нейтральних країн залишити протоку. За словами Трампа, до Вашингтону звернулися держави з усього світу з проханням убезпечити вихід їхніх кораблів.

Трамп назвав ініціативу гуманітарним кроком і зазначив, що до неї долучаються також країни Близького Сходу, зокрема Іран. США пообіцяли супроводжувати судна разом з екіпажами, щоб гарантувати їхню безпеку.

Президент підкреслив, що на частині кораблів закінчуються запаси їжі та необхідних ресурсів для нормальних умов перебування екіпажів. Він також попередив: у разі перешкоджання операції США «реагуватимуть рішуче».

Центральне командування США повідомило, що військова підтримка включатиме есмінці з керованими ракетами, понад 100 літаків, безпілотні платформи і близько 15 тисяч військових. Операція має розпочатися вранці 4 травня.