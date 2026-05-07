Reuters: ОАЕ таємно від Ірану перевезли нафту через Ормузьку протоку

Об’єднані Арабські Емірати нещодавно пропустили кілька танкерів із сирою нафтою через Ормузьку протоку. Для цього вимкнули трекери місцезнаходження, щоб уникнути атак Ірану.

Про це пише Reuters, посилаючись на три джерела, а також дані Kpler та супутникові знімки SynMax.

У квітні Національній нафтовій компанії ОАЕ ADNOC вдалося експортувати щонайменше 6 мільйонів барелів нафти на чотирьох танкерах з терміналів у Перській затоці.

Танкери перевозили нафту трьома шляхами. У першому вони проходили Ормузьку протоку, а потім перевантажували нафту на інше судно, що везло її на нафтопереробний завод у Південно-Східній Азії. У другому — розвантажували її на зберігання в Омані. А третьому, після проходу Ормузької протоки самі везли її на південнокорейські НПЗ.

Згідно з даними Kpler, ADNOC мала скоротити експорт більш ніж на 1 мільйон барелів на добу з початку війни. Минулого року вона експортувала 3,1 мільйона барелів на день.

Вантажі ADNOC ризикують бути атакованими з боку Ірану. Наприклад, коли 4 травня Іран атакував Емірати, під ударом, зокрема, був порожній танкер ADNOC, що проходив Ормузьку протоку.

Інші постачальники нафти у Перській затоці — Ірак, Кувейт і Катар — або призупинили продажі, або значно знизили ціни, щоб заманити незацікавлених покупців. А Саудівська Аравія здійснює експорт лише через Червоне море.