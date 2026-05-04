Іран запустив ракети по ОАЕ. Через це зросли ціни на нафту

Міністерство оборони Обʼєднаних Арабських Еміратів написало в X, що чотири ракети летіли з Ірану в бік країни. Збройні сили ОАЕ перехопили три з них, а остання впала в море.

Влада емірату Фуджейра написала про пожежу на території нафтових промислових об’єктів, що виникла через іранський безпілотник. Команди цивільної оборони емірату намагаються загасити полумʼя.

Вдень іранське інформаційне агентство Fars, повʼязане з Корпусом вартових ісламської революції, передало повідомлення Збройних сил про запуск крилатих ракет і дронів, щоб попередити американські есмінці, які намагалися наблизитися до Ормузької протоки з вимкненими радарами.

Ще раніше інше повʼязане з КВІР медіа Tasnim написало, що КВІР атакував ракетами американський есмінець і танкер, який дозаправляв його в Аравійському морі, — на обох кораблях почалась сильна пожежа. Збройні сили США заперечили цю заяву.

Через повідомлення про атаки зросли ціни на енергоносії. Нафту марки Brent зараз продають майже за $115 за барель.