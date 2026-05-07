В Ормузькій затоці застрягли 1 600 суден. Під час операції Трампа з протоки вивели лише два кораблі

Після того як президент США призупинив операцію, Іранська організація з питань портів і морського сполучення заявила , що зможе забезпечити безпечний прохід протокою. Також організація готова надати морські послуги, технічну та медичну допомогу комерційним суднам.

На початку травня США анонсували операцію, щоб вивести нейтральні судна з Ормузької протоки, які застрягли там через блокаду Ірану. Під час дводенної операції Трампа протокою пройшли лише два судна. Її зупинили, бо союзники Вашингтону в регіоні обмежили доступ американських військових до своїх баз і повітряного простору.

В Ормузькій затоці, після того як президент США Дональд Трамп призупинив операцію «Свобода», застрягли 1 600 суден.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

Уже 19 квітня Дональд Трамп оголосив, що його представники вирушають до Пакистану для переговорів. Але Іран відмовився відправляти свою делегацію. У МЗС зазначали, що США порушили режим припинення вогню, а Іран «не може забути нападів США на нього під час попередніх переговорів».

21 квітня Трамп написав у Truth Social, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. А вже 1 травня Axios писав із посиланням на лист Трампа спікеру Палати представників Майку Джонсону, що Трамп вважає війну завершеною.