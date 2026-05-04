Трамп заявив, що Іран атакував південнокорейське судно в Ормузькій протоці, і пропонує Сеулу долучитися до «Проєкту Свобода»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран атакував в Ормузькій протоці кілька суден, зокрема Південної Кореї.

Про це він написав 4 травня у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, з усіх атакованих Іраном суден лише південнокорейське зазнало пошкоджень. Водночас він запевнив, що військові США знищили сім іранських швидкісних катерів.

На тлі цього президент США припустив, що, можливо, для Південної Кореї настав час приєднатися до операції «Проєкт Свобода» для виведення нейтральних суден з Ормузької протоки, про яку він оголосив вранці.

Також в ефірі Fox News Трамп пригрозив «стерти з лиця землі» Іран, якщо той вдарить по американських кораблях, які беруть участь у «Проєкті Свобода». Він попередив, що «іранці або добровільно укладуть угоду, або бойові дії зрештою можуть поновитися».

Вдень іранські медіа, повʼязані з Корпусом вартових ісламської революції, писали про атаки на військові кораблі США, що намагались наблизитись до Ормузької протоки. На двох кораблях виникла серйозна пожежа — Збройні сили США заперечили це.