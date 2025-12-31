Корупція в Мінрегіонів: НАБУ і САП завершили слідство щодо колишнього віцепрем’єра Чернишова і ще пʼятьох фігурантів

НАБУ і САП завершили розслідування у справі колишнього віцепрем’єр-міністра України та ще пʼятьох фігурантів. Їх підозрюють у зловживанні посадою та отриманні хабарів.

Про це пише НАБУ.

НАБУ не називає імен, але, імовірно, один з фігурантів — віцепрем’єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов. Раніше він обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України.

За версією слідства, один зі столичних забудовників хотів незаконно отримати земельну ділянку в Києві під житлову забудову. Для цього він звернувся до керівництва Мінрегіону. Міністр, держсекретар відомства, радник і директорка державного підприємства допомогли створити схему передачі землі цьому держпідприємству.

Після цього держпідприємство уклало інвестиційні договори з «потрібною» будівельною компанією. За умовами угод забудовник мав передати державі частину квартир — залежно від вартості землі. Але землю та будівлі на ній оцінили майже в п’ять разів дешевше за ринкову ціну. Через це держава могла втратити нерухомість на понад мільярд гривень.

Слідство також встановило, що за допомогу забудовник «віддячив» міністру та іншим учасникам схеми великими знижками на квартири в уже збудованих житлових комплексах. Квадратний метр для них коштував від 1 000 до 8 000 гривень, тоді як ринкова ціна становила майже 30 000 гривень.

Загальна сума такої вигоди для міністра перевищила 14,5 мільйона гривень. Реалізувати схему не вдалося — НАБУ і САП домоглися арешту цієї ділянки. На більшість квартир, отриманих за цією схемою, суд наклав арешт.

Чернишова також підозрють у зловживанні посадою та отриманні хабаря, будівництві маєтків на десятки мільйонів гривень у Козині й у справі «Енергоатому».