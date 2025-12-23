«Там усе роблять, щоб його зламати». Українського ветерана Сергія Кузнєцова в Німеччині утримують в одиночній камері в жорстких умовах

Українського ветерана Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві «Північних потоків», у Німеччині утримують в одиночній камері в жорстких умовах. Йому заборонено передавати книги й листи та спілкуватися з адвокатами телефоном.

Про це «Бабелю» розповів адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук.

Катеринчук зміг потрапити до Кузнєцова 22 грудня як приватна особа. За словами адвоката, він подав німецьким правоохоронцям клопотання про зустріч зі своїм підзахисним — у такому випадку розмова мала відбуватися конфіденційно.

Але правоохоронці відмовили, тому Катеринчуку довелося спілкуватися з ним у приватному порядку під наглядом. Він також повідомив, що Кузнєцов написав шість заяв із проханням поговорити з адвокатами телефоном, але поки що всі його запити ігнорують.

Катеринчук каже, що під час розмови були присутні два офіцери та синхронна перекладачка з української, яка перекладала офіцерам всю розмову між Кузнєцовим і відвідувачами, офіцери також переглядали всі папери.

«Йому не дозволяють передавати листування. Дружина Кузнєцова попросила офіцерів передати йому листи й малюнки від дітей — їх прийняли як виняток», — розповідає Катеринчук.

Кузнєцову дають одну годину на прогулянку, решту часу він проводить у камері, у нього є телевізор, по якому транслюють один німецький канал.

«Він виснажений, там усе роблять для того, щоб його емоційно зламати», ― каже Катеринчук.

Останнє, що Сергій знав про Україну, — про обстріл 19 листопада, коли російська ракета влучила в будинок в Тернополі. Він також питав про те, чи тримається ще Покровськ, і дуже радів тому, що вдалося вибити росіян з Купʼянська.

Катеринчук також розповів, що «Росія спонукала» компанію Nord Stream, яка будувала і керувала газопроводом «Північний потік», вимагати від слідства визнати їх потерпілими. Вони звернулися до правоохоронних органів Німеччині з проханням надати доступ до матеріалів розслідування. Катеринчук впевнений, що росіяни це роблять для того, щоб потім використати для притягнення України до майнової відповідальності».