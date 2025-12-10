Підрив «Північних потоків»: підозрюваного українця Сергія Кузнєцова в Німеччині утримують у гірших умовах, ніж в Італії

Українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві «Північних потоків», у Німеччині утримують в гірших умовах, ніж утримували в Італії: він схуд ще більше, не може підтримувати необхідну дієту і телефонувати.

Про це в коментарі «Бабелю» повідомив його адвокат в Україні Микола Катеринчук.

Адвокати були в Кузнєцова 10 грудня — він був у незадовільному стані. Українець схуд ще більше, ніж після утримання в Італії — питання з необхідною йому особливою дієтою не вирішили, попри те що про неї йдеться в рішенні суду і прокурорському листі.

Ігнорування харчових звичок Кузнєцова було однією з причин, чому він тримав голодування в італійській вʼязниці з 31 жовтня по 11 листопада. За той час українець втратив майже девʼять кілограмів. Він вирішив зупинитися після того, як італійська влада надала гарантії щодо дотримання його прав, зокрема права на належне харчування.

Кузнєцову не дозволяють телефонувати — лише за клопотанням адвоката. Перший дзвінок до дружини з німецької вʼязниці у нього буде 15 грудня — через пів місяця після арешту.

Німецький персонал ставиться до українця дуже зневажливо. На нього продовжують чинити психологічний тиск, щоб він визнав вину. Катеринчук каже, що він цього робити не буде.

Найближчим часом захист буде оскаржувати в суді те, де його утримують. Під час екстрадиції з Італії адвокатам відповіли, що це тюрма, яка відповідає «певним стандартам», — але теперішній стан Сергія вказує на протилежне.

Захист планує клопотати, щоб Кузнєцова перевели в інший заклад, або замінили тримання під вартою на лікувальний заклад, або на перебування в посольстві України в Німеччині. Сьогодні, 10 грудня захист звернувся до українського омбудсмана Дмитра Лубінця і вважає, що вже завтра на це буде реакція, зроблені якісь кроки, щоб стан Сергія покращився.