Підрив «Північних потоків»: суд в Італії наказав передати Німеччині підозрюваного українця Сергія Кузнєцова

Суд у Болоньї постановив передати Німеччині підозрюваного у підривах «Північних потоків» у 2022 році українця Сергія Кузнєцова.

Про це йдеться в релізі адвоката Кузнєцова Ніколи Канестріні.

Він заявив, що має намір подати апеляцію на це рішення до вищого суду Італії. Канестріні, зокрема, зазначив, що в суді проти українця використовували докази, які вже були визнані недійсними Верховним судом Італії.

Зокрема, скарга стосується:

недотримання принципу взаємної довіри між державами-членами, оскільки не була врахована польська ухвала, яка прямо визнала об’єктивний (так званий функціональний) імунітет;

невиконання належної перевірки процесуальних та пенітенціарних гарантій у державі, що подала запит;

неврахування аспектів функціонального імунітету та політичного характеру інкримінованого правопорушення саботажу.

«Йдеться не лише про долю однієї людини, а про саму довіру до європейської системи судового співробітництва. Взаємна довіра не може бути сліпою: вона повинна ґрунтуватися на реальному контролі гарантій, інакше перетворюється на співучасть у порушенні фундаментальних прав», — зазначив Канестріні.

Слухання у Касаційному суді відбудеться приблизно протягом місяця, і до того часу затриманий українець Кузнєцов залишатиметься в Італії.

Захист наголошує, що не припинить зусиль, доки суд нарешті не розгляне аспекти міжнародного права та захисту фундаментальних прав, залучені у цій справі.

Тим часом окружний суд Варшави відмовив в екстрадиції іншого громадянина України Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві «Північних потоків», до Німеччини.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

26 серпня 2025 року німецькі слідчі видали ордери на арешт шести українців, яких підозрюють у підриві. Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали в Італії і підозрюють в участі в диверсії, заперечує звинувачення. Італійський суд дозволив екстрадувати його до Німеччини.

У листопаді 2024 року німецька газета Der Spiegel випустила розслідування, в якому йшлося про те, що диверсанти, які влаштували диверсію на «Північних потоках», планували підірвати й «Турецький потік» у Чорному морі, однак у них не вийшло.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву «Північного потоку» через відсутність юрисдикції. Слідом за Швецією завершила розслідування і Данія.

15 жовтня касаційний суд Італії скасував рішення Апеляційного суду про передачу Німеччині колишнього українського військового капітана Сергія Кузнєцова, затриманого 21 серпня в провінції Ріміні за європейським ордером на арешт за підозрою у диверсії на «Північних потоках».