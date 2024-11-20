Spiegel: Диверсанти, які підірвали «Північні потоки», планували вибух «Турецького потоку»

Диверсанти, які влаштували диверсію на «Північних потоках» у вересні 2022 року, планували підірвати і «Турецький потік» у Чорному морі — однак у них не вийшло.

Про це йдеться в розслідуванні німецької газети Der Spiegel.

Як пише видання, диверсії планували приблизно в один і той же час. Проте згодом операція в Чорному морі зазнала невдачі, її не довели до кінця. Der Spiegel не уточнили, що саме завадило підірвати «Турецький потік».

Під час свого розслідування Der Spiegel говорили з представниками західної розвідки, слідчими та експертами. Саму операцію джерела газети називають «авантюрою», яка вдалася лише завдяки «шаленій рішучості» і недбалості спецслужб.

Der Spiegel пише, що західні спецслужби дізналися про плани підриву «Північних потоків» приблизно за три місяці до того, як це сталося. Представник ЦРУ у Києві вимагав зупинити операцію, проте цього так і не зробили. Німеччина отримала від союзників інформацію про підготовку диверсії, але не сприйняла її як серйозну загрозу.

Газета стверджує, що відповідальність за операцію несуть українські диверсанти. Der Spiegel нібито вдалося встановити більшість причетних до підриву людей, але їхні імена вирішили не публікувати через «інтриги всередині українського апарату безпеки» і тому що вони б «стали мішенями для російських кілерів».

В операції вартістю $300 тисяч брали участь цивільні та військові, зокрема командував нею ексрозвідник Роман Червінський — про це раніше також писала американська газета The Wall Street Journal.

Підриви «Північних потоків»

26 вересня 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу. Західні медіа писали, що Росія законсервує «Північні потоки», оскільки не збирається їх ремонтувати після аварій.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію. Росія вважає, що у вибухах зацікавлені США та їхні союзники. Західні й російські медіа писали про різні версії — від диверсії самих росіян до причетності України. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву «Північного потоку» через відсутність юрисдикції. Слідом за Швецією завершила розслідування і Данія.

Зараз Німеччина розслідує роль ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в підриві «Північних потоків», про що писала американська газета The Wall Street Journal. Президент України Володимир Зеленський нібито спочатку схвалив план, однак пізніше наказав скасувати, а Залужний всупереч цьому продовжив операцію.