Швеція закрила розслідування підриву «Північного потоку»

Прокуратура Швеції зупиняє розслідування підриву «Північного потоку» через відсутність юрисдикції. Розслідування продовжить Німеччина.
Про це повідомляє пресслужба шведської прокуратури.
Основна мета розслідування полягала в тому, щоб встановити, чи були причетні до підриву шведські громадяни та чи використовувалася для цього шведська територія. Нічого такого слідчі не виявили.
«Розслідування було системним і ретельним. Серед іншого, ми проаналізували рух великої кількості кораблів, щоб зрозуміти, що сталося. Крім того, ми провели ретельний огляд місця злочину та кілька опитувань. З огляду на ситуацію, яку зараз маємо, ми можемо стверджувати, що шведська юрисдикція на справу не поширюється», — каже шведський прокурор Матс Люнгквіст.
Як він зазначив, Швеція співпрацює у розслідуванні з кількома країнами, передусім — з Данією та Німеччиною.
«Ми глибоко співпрацювали зі слідством німецьких органів влади. Ми передали матеріали, які можуть слугувати доказами в німецькому розслідуванні», — додав Люнгквіст.
Прокурор сказав, що розслідування в Німеччині ще триває, але «через секретність міжнародно-правової співпраці» відмовляється далі коментувати хід слідства, а також висновки й підозрюваних у шведському розслідуванні.
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