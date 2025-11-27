Сергія Кузнєцова вже екстрадували з Італії до Німеччини — його підозрюють у підриві «Північних потоків»

Українця Сергія Кузнєцова вже екстрадували з Італії до Німеччини, де його підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік».

Про це повідомив омбудсман Верховної Ради Дмитро Лубінець.

Лубінець звернувся до німецької інституції з прав людини, щоб вона стежила за дотриманням прав українця після того, як він прибуде. Також він звернувся до Федеральної прокуратури Німеччини з проханням забезпечити об’єктивне розслідування та подальше обвинувачення.

Окремо він підкреслив, що на час подій, які інкримінують Сергію, той проходив військову службу в Збройних силах України, а отже до цієї справи мають застосовуватися гарантії міжнародного гуманітарного права.

До моніторингу судового процесу в Німеччині залучать радника Офісу уповноваженого з прав людини.

За інформацією «Бабеля», Кузнєцова мають доставити у німецьке місто Карслуе, де розташована прокуратура, яка веде розслідування. А 28 листопада має бути суд, на якому мають підтвердити, що це точно Сергій Кузнєцов.