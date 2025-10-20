Підрив «Північних потоків»: прокуратура Польщі не оскаржуватиме відмову суду екстрадувати підозрюваного українця до Німеччини

Окружна прокуратура Варшави вирішила не оскаржувати відмову в екстрадиції українця Володимира Журавльова до Німеччини. 17 жовтня таке рішення ухвалив польський суд.

Про це пише польське медіа RMF 24.

Суд вирішив, що Німеччина надала недостатньо доказів, а дія, яку йому закидають, «була виконана в контексті злочинної і геноцидної війни, яку від 2014 Росія веде проти України».

Міністр юстиції Вальдемар Журек заявив, що його відомство «дуже завдоволено рішенням незалежного суду». Він додав, що Польща виконала всі формальності, і рішення суду є незалежним.

Міністр зазначив, що рішення ґрунтувалося на правових міркуваннях і політичному контексті війни. Він нагадав, що суд заявив, що Україна, як країна, на яку напала Росія, має право захищатися, зокрема шляхом дій, спрямованих на економічну інфраструктуру агресора.

Журек наголосив, що «ми не можемо карати того, хто захищає свою Батьківщину різними способами». Він зазначив, що газопровід підтримував російську військову машину, а Польща із самого початку виступала проти інвестицій в економіку РФ. Він додав, що Україна сьогодні бореться не лише за захист власних кордонів, а й за безпеку всієї Європи.