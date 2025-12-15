Нардеп Юрчишин опублікував список журналістів, на яких збирали файли фігуранти справи «Мідас»

Народний депутат, голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин опублікував у Facebook список журналістів за ким стежили фігуранти справи «Мідас». За його словами, список він отримав від НАБУ і публікує його з їхнього дозволу.

У списку:

Марина Ансіфорова — журналіста LIGA ZAKON. Раніше працювала в Bihus.Info, «Українській правді» та компанії з корпоративної розвідки COSA.

Юрій Бутусов — головний редактор «Цензор.НЕТ», нині військовий.

Станіслав Речинський — засновник сайту «ОРД».

Володимир Федорін — керівник Forbes Ukraine.

Ольга Чайка — колишня журналістка Forbes Ukraine, яка серед іншого писала про українську енергетику.

Юрій Ніколов — співзасновник проєкту «Наші гроші».

Андрій Куликов — голова «Комісії з журналістської етики».

А також засновник «Дзеркало тижня» Володимир Мостовий, який помер у листопаді 2023 року, та співзасновник проєкту «Наші гроші» Олекса Шалайський, який помер цього жовтня.

Юрчишин каже, що це тягне на статтю про втручання в приватне життя. Але правоохоронці не можуть просто відкрити справу за його зверненням — треба, щоб потерпілі самі написали заяву.

Про файли, які фігуранти справи «Мідас» зібрали на детективів НАБУ, журналістів і депутатів, в антикорупційному бюро заявили 25 листопада. Всього відомо про 527 довідок, серед яких: 15 детективів НАБУ, 16 народних депутатів, 18 міністрів та їхніх заступників, 9 співробітників СБУ, 10 журналістів, ексголови «Укренерго» і «Натогазу».

Справа «Мідас»

10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% як хабар від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка, Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції. Згодом за Зоріну та Устименко внесли сукупно 37 мільйонів гривень застави, а за Фурсенка — 95 мільйонів гривень.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки.

Прокурор САП стверджував, що один з фігурантів справи проводив співбесіду зі Світланою Гринчук, яка згодом змінила Галущенка на посаді міністра енергетики.

Гринчук та Галущенка звільнили з посад очільників Міненерго та Мінʼюсту, а Зеленський вивів обох міністрів зі складу РНБО.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на два місяці. Наступного дня журналісти «Схем» з посиланням на джерела повідомили про те, що за нього внесли заставу — понад 51,6 мільйона гривень.

1 грудня ВАКС заочно відправив під варту Тимура Міндіча, якого вважають одним з організаторів корупційної схеми в енергетиці.