«Квартал 95» створив нову компанію без Тимура Міндіча серед власників

Студія «Квартал 95» зареєструвала компанію ТОВ «Квартал ЮА», яка буде новою юридичною особою продакшну.

Про це «Детектору медіа» розповіли у пресслужбі «Кварталу 95».

Власниками ТОВ «Квартал ЮА», згідно з реєстром, є Сергій Шефір (54,5%), Ірина Пікалова (10,5%), Сергій Казанін (7%), Євген Кошовий (7%), Юрій Крапов (7%), Роман Маров (7%), Олександр Пікалов (7%). Розмір статутного фонду — один мільйон гривень.

У подальшому студія планує вести всю виробничу діяльність через ТОВ «Квартал ЮА», а не через ТОВ «Квартал 95», половина якої належить Міндічу.

Після розслідування «плівок Міндіча» студія «Квартал 95» заявила, що бізнесмен не бере участі в її діяльності та не впливає на контент або рішення команди. Попри цю заяву, кілька артистів, зокрема співачки Надія Дорофєєва та KOLA, відмовились виступати на її концертах.

Політична криза та розслідування корупції в енергетиці

10 та 11 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики. За даними бюро, контрагентів «Енергоатому» змушували платити відкати, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% як хабар від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка, Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції. Згодом за Зоріну та Устименко внесли сукупно 37 мільйонів гривень застави, а за Фурсенка — 95 мільйонів гривень.

Через цю справу посади втратили двоє міністрів: очільниця Міненерго Світлана Гринчук та голова Мінʼюсту Герман Галущенко. А колишнього віцепремʼєра Олексія Чернишова відправили під варту (за нього вже внесли заставу).

У відставку пішов і голова Офісу президент Андрій Єрмак. Офіційно його зі справою не повʼязували, але нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджував, що Єрмак фігурує на «плівках Міндіча» під кодовим іменем «Алі Баба».