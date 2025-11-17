Низка артистів відмовилася виступати з «Кварталом-95» після корупційного скандалу, в якому фігурує співвласник студії Міндіч

Проте минулого тижня НАБУ викрило масштабну корупційну схему в енергетичній сфері . Там фігурує бізнесмен та співвласник компанії «Студія Квартал-95» Тимур Міндіч . Із записів НАБУ він відомий як «Карлсон». Міндіча вважають організатором схеми. Наразі він виїхав з України.

Українські артисти відмовилися від участі в новорічному концерті «Студії Квартал-95», співвласником якої є Тімур Міндіч — підозрюваний в організації корупційної схеми у сфері енергетики.

На тлі цього запрошені артисти почали відмовлятися від участі в концерті. Про таке рішення уже заявили співачки Надія Дорофєєва, KOLA та хор «Гомін» у своїх соцмережах.

Інші артисти з початкової афіші — Kazka, Positiff, Monatik, Ірина Білик, «Антитіла», Drevo та Анна Буткевич — поки що не коментували участі в шоу.

Пізніше студія прибрала з афіші перелік запрошених виконавців, щоб «не наражати їх на зайвий інформаційний тиск». У «Кварталі» заявили, що вони «не мають дотичності до жодних бізнесів своїх акціонерів чи політичних процесів».

«Ми — сотні людей, не одна особа і не один інформаційний привід. Ми не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції... Те, що відбувається зараз, не має прямого стосунку ні до нашої роботи, ні до нашої творчості», — йдеться у зверненні «Кварталу-95» до аудиторії.