За ексвіцепрем’єра Чернишова внесли понад 51 мільйон гривень застави

За колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова внесли понад 51 мільйон гривень застави, він має вийти з СІЗО вже найближчим часом.

Про це заявив його адвокат Олександр Тананакін, повідомляє «Суспільне».

Водночас він не сказав, хто саме вніс гроші.

Як пишуть журналісти «Схем», заставу внесли дві людини — одна понад 21 мільйон, інша — 30 мільйонів гривень.

Напередодні Чернишова відправили під варту на два місяці у справі про можливу корупцію в енергетиці. Як альтернативу суд визначив для Чернишова заставу в розмірі 51 млн 600 тис. грн.

За даними слідства, експосадовець був серед людей, які відвідували так звану пральню — місце, де «відмивали» незаконно отримані гроші.

На суді прокурор САП розповів, що зустрічі співробітників «бек-офісу» Тимура Міндіча з Чернишовим задля конспірації називали «Інтелектуальним клубом». За даними слідства, Чернишов або його довірена особа цього року щонайменше тричі отримували гроші від іншого фігуранта справи Олександра Цукермана:

11 лютого — $227 тисяч та €96 тисяч;

4 березня — $500 тисяч;

9 травня — ще $500 тисяч. Гроші начебто передавали через дружину Чернишова Світлану, яку називали «Професором». За даними прокурора САП, кошти передавали в медичному центрі краси у центрі Києва, який належить родині Цукермана.

Операція «Мідас» — розслідування корупції в енергетиці

10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% як хабар від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка й Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції. Згодом за Зоріну та Устименко внесли сукупно 37 мільйонів гривень застави.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

А прокурор САП стверджував, що один з фігурантів справи проводив співбесіду зі Світланою Гринчук, яка згодом змінила Галущенка на посаді міністра енергетики.

Обоє міністрів подали у відставку, це питання цього тижня розгляне Верховна Рада. Крім того, Зеленський уже вивів обох міністрів зі складу РНБО.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому вже оголосили підозру в незаконному збагаченні.

Президент Зеленський і премʼєрка Юлія Свириденко оголосили про аудит найбільших державних компаній та масштабне «перезавантаження» в управлінні енергетикою.