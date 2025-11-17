У Грузії хочуть обмежити голосування на виборах для громадян, які перебувають за кордоном

Парламент Грузії змінює правила голосування для громадян за кордоном таким чином, що участь у голосуванні на парламентських виборах відбуватиметься лише на території Грузії.

Про це заявив спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, повідомляє TV1.

За його словами, голосування на території Грузії нібито «зменшить ризики зовнішнього впливу» та «дозволить громадянам робити більш обґрунтований вибір».

«У цьому випадку ризики особливо великі для нерезидентів — громадян Грузії, які перебувають в іншій країні, під впливом іноземної юрисдикції і політичного середовища, де держава не може запобігти втручанню», — заявив він.

6 листопада міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі заявила, що Україна нібито брала участь у кампаніях, спрямованих проти отримання Грузією статусу кандидата в Європейський Союз.