Грузинська опозиція анонсувала мітинг з вимогою скасувати результати виборів

Грузинська опозиція оголосила про проведення мітингу 4 листопада з вимогою скасувати результати парламентських виборів.

Про це повідомив проєкт SOVA.

«Ми зустрінемося в понеділок, о 19:00 у Руставелі й там докладно розповімо про план дій. За законом, правомірно, мирно, але організовано наш протест продовжиться», — сказала одна з лідерок опозиційної партії «Сильна Грузія» Анна Долідзе.

Провести мітинг опозиція вирішила після спільної консультації в офісі коаліції «Сильна Грузія». У консультаціях також вяли участь лідери «Єдності — Національного руху» та «Коаліції за зміни».

Що відомо про цьогорічні вибори в Грузії

Парламентські вибори в Грузії пройшли 26 жовтня, і, за даними ЦВК, перемогу здобула провладна партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами, ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії: «Коаліція за зміни» — 10,92%, «Єдність — Національний рух» — 10,12%, «Сильна Грузія» — 8,78% і «Гахарія за Грузію» — 7,76%.

Погляд з різних сторін

Представники ОБСЄ заявили, що виборчий процес у Грузії порушував міжнародні демократичні стандарти. Спостерігачі помітили випадки підкупу голосів, подвійного голосування, фізичного насильства і залякування виборців, але факту прямих фальсифікацій не підтвердили.

Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав до розслідування парламентських виборів у Грузії.

28 жовтня у Тбілісі пройшла акція прихильників опозиції, на якій чинний президент Саломе Зурабішвілі наголосила на нелегітимності виборів. Один із лідерів партії «Єдиний національний рух» Георгій Вашадзе, виступаючи на мітингу, заявив, що опозиція вимагає повторних виборів, які проведе міжнародна адміністрація.

29 жовтня Центральна виборча комісія Грузії заявила, що перерахує бюлетені пʼяти виборчих дільниць (тобто на приблизно 14% виборчих дільниць) у кожному виборчому окрузі, щоб перевірити дані.

Міністерство закордонних справ заявило, що Україна «уважно спостерігала за перебігом парламентських виборів» у Грузії та підтримує висновки міжнародної місії ОБСЄ, яка зафіксувала численні порушення.

«Не дивно, що їх результати високо оцінили та привітали в Росії, адже такі методи впливу на результати волевиявлення притаманні саме російському режиму. Водночас вони несумісні зі шляхом до ЄС і НАТО, який декларує грузинська влада», — заявили в МЗС.

У відомстві також закликали до розслідування голосування задля забезпечення легітимності виборів і уникнення політичної кризи.

«Закликаємо грузинський уряд не йти білоруським шляхом до втрати суверенітету та незалежності. Україна за будь-яких обставин підтримуватиме грузинський народ у його прагненні продовжити стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО», — додали в МЗС.