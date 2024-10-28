У Тбілісі почалася акція проти результатів парламентських виборів. Опозиція вимагає переголосування

Увечері 28 жовтня в центрі Тбілісі почала акція проти оголошених результатів парламентських виборів, на яких перемогла провладна партія «Грузинська мрія».

Акція збирається біля будівлі парламенту на проспекті Руставелі, який вже перекрили.

На мітингу вже виступила президент Грузії Саломе Зурабішвілі — як і всі чотири опозиційні партії, вона не визнає результатів виборів. Вона заявила, що результати «були вкрадені і їх ніхто не визнає».

«Ми будемо боротися, щоб захистити ваше конституційне право на голос. Зараз не час для песимізму, зараз важливо спокійно і з піднятою головою захищати свої голоси», — сказала Зурабішвілі.

Один із лідерів партії «Єдиний національний рух» Георгій Вашадзе, виступаючи на мітингу, заявив, що опозиція вимагає повторних виборів, які проведе міжнародна адміністрація.

Крім того, у центрі Тбілісі також помітили кортеж угорського премʼєра Віктора Орбана — протестувальники його освистали. За інформацією грузинських медіа, Орбан зупинився в готелі «Марріотт» на проспекті Руставелі, де якраз і проходить акція. Він був першим, хто привітав «Грузинську мрію» з перемогою на виборах.

Вибори в Грузії

26 жовтня у Грузії процйшли парламентські вибори. Їх називали історичними, оскільки результат може вказати або на майбутню інтеграцію Грузію з Європейським Союзом, або на зближення з Москвою. Вони вперше відбувалися не за мажоритарною системою, а за пропорційною, і це збільшує шанс опозиції на перемогу.

За даними Центральної виборчої комісії Грузії, з результатом у 54,08% попереду правляча проросійська партія «Грузинська мрія». А результати головної опозиції сумарно становлять близько 37,58%. Водночас, за даними екзитполів опозиційних каналів, опозиція набрала більше голосів, ніж провладна «Грузинська мрія»: 52% опозиційні партії, 40,9% голосів «Грузинська мрія». Грузинські опозиційні партії не визнають результатів виборів, як і президент Саломе Зурабішвілі.