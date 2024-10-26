У Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи показують протилежні результати

У Грузії 26 жовтня пройшли парламентські вибори. Після закриття дільниць екзитполи опозиційних каналів заявили, що опозиційні партії сумарно мають більше голосів, ніж провладна «Грузинська мрія». Провладні канали кажуть про протилежні результати.

Опозиційний канал Formula опублікував результат екзитполів, підготовлених компанією Edison Research. Згідно з ними «Грузинська мрія» набрала 40,9% голосів.

Результати основних опозиційних партій сумарно становлять майже 52%: «Єдність — Нацрух» — 16,7%, «Коаліція за зміни» — 16,7%, «Сильна Грузія» — 10,3%, «Гахарія — за Грузію» — 8,2%.

Про перемогу прозахідної опозиції заявляє також опозиційний канал Mtavari, для якого опитування проводила компанія Harrys X.

За даними каналу «Грузинська мрія» отримала 42% голосів, тоді як опозиційні партії — 48% («Єдність — Нацрух» — 13%, «Коаліція за зміни» — 18%, «Сильна Грузія» — 9%, «Гахарія — за Грузію» — 8%).

Таким чином, «Грузинська мрія» отримає 70 мандатів у парламенті, а опозиційні партії — 80.

Водночас провладний телеканал Imedi показує результати екзитполів від компанії GORBI, які свідчать про перемогу «Грузинської мрії» з 56,1%.

Опозиція, за даними Imedi, набрала лише 31,2% («Коаліція за зміни» — 12,6%, «Єдність — Нацрух» — 11,6%, «Сильна Грузія» — 7%). «Гахарія — за Грузію», за даними цього екзитполу, набрала лише 4,8%, не подолавши мінімального порогу, щоб потрапити в парламент.

«Ехо Кавказу» пише, що правляча партія «Грузинська мрія» після закриття дільниць почала святкувати перемогу, біля її офісу запускають салюти.

Водночас президентка країни Саломе Зурабішвілі привітала опозиційні сили з перемогою, заявивши, що вони отримали 52% голосів.