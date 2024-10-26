У Грузії почалися парламентські вибори — від них залежить європейське майбутнє країни

У Грузії 26 жовтня почалися парламентські вибори. Їх називають історичними, оскільки результат може вказати або на майбутню інтеграцію Грузію з Європейським Союзом, або на зближення з Москвою.

Про це пише «Ехо Кавказу».

Громадяни Грузії обирають до парламенту 150 депутатів за пропорційною системою — тобто відсоток голосів тієї чи іншої партії відповідатиме кількості місць у парламенті.

У виборах беруть участь 18 партійних обʼєднань. За даними соцопитувань, найбільші шанси подолати барʼєр у 5% мають пʼять партій: провладна «Грузинська мрія», яку вважають проросійською, а також опозиційні прозахідні «Єдність», «Коаліція за зміни», «Сильна Грузія» і «Гахарія — за Грузію».

За даними Центральної виборчої комісії Грузії, загальна кількість виборців — 3 508 294 людини. Для голосування відкрили 3 111 виборчих дільниць, 3 044 з них — у Грузії.

Зараз у Грузії правляча партія — «Грузинська мрія», яку заснував проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі. Іванішвілі публічно обіцяє політичні репресії після виборів у жовтні, на яких «Грузинська мрія» планує знову перемогти. Партія дотримується проросійського курсу політики, копіює російські закони, зокрема про «іноагентів» і обмеження прав ЛГБТ. Через це Євросоюз призупинив процес інтеграції Грузії, а 4 жовтня призупинив зустрічі на високому рівні.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала громадян голосувати за одну з чотирьох опозиційних партій, щоб продовжити євроінтеграцію — це «Єдність», «Коаліція за зміни», «Сильна Грузія» і «Гахарія — за Грузію».

Парламентські вибори в Грузії вперше проходять не за мажоритарною системою, а за пропорційною, і це збільшує шанс опозиції на перемогу.