ЄС призупинив зустрічі на високому рівні з представниками уряду Грузії

Євросоюз вирішив припинити зустрічі з урядом провладної «Грузинської мрії» у відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії.

Про це журналістам заявив посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський, передає «Ехо Кавказа».

Він розповів, що в червні була внутрішня дискусія між державами-членами ЄС щодо того, яким має бути підхід до влади Грузії, яка, як вважають у блоці, є недружньою стосовно Європейського Союзу.

«Крім того, ми обговорили, як нам слід підходити до антизахідного та антиєвропейського наративу, пропаганди і теорій змови, і вирішили не мати будь-яких контактів на високому рівні з нинішнім урядом Грузії. Саме тому за останні місяці не було ні візитів на високому рівні до Грузії, ні зустрічей на високому рівні з представниками грузинської влади в Брюсселі», — заявив Герчинський.

Ба більше, посол наголосив, що Євросоюз готовий працювати з владою, «готовою вступити в ЄС».

«Якщо Грузія стане однопартійною державою, країною, де заборонена політична опозиція, де громадянському суспільству доведеться виїжджати на роботу за кордон, якщо основні права людини, не кажучи вже про права меншин, не буде захищено, Грузія не зможе стати членом Євросоюзу — ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра... Якщо цей уряд зацікавлений у процесі вступу Грузії до Євросоюзу, ми готові працювати з будь-яким урядом, демократично обраним грузинським народом», — сказав посол.