Євросоюз призупинив процес інтеграції Грузії

Посол Європейського Союзу у Грузії Павло Герчинський повідомив про зупинення процесу вступу Грузії до ЄС.

Про це дипломат повідомив журналістам на дводенній міжнародній конференції, що проходить у Тбілісі, передають «Ехо Кавказу» і SOVA.

Усе через ухвалений парламентом Грузії закон про «іноагентів», який дублює російський. Він змушує медіа й організації з часткою іноземного капіталу звітувати, а також дає право Мінʼюсту влаштовувати перевірки з подальшими штрафами. Також на призупинення інтеграції вплинула антизахідна та антиєвропейська риторика з боку влади Грузії, яка, за словами Герчинського, абсолютно несумісна з декларованою метою вступу до Євросоюзу.

Для лідерів ЄС наміри нинішнього уряду Грузії сьогодні незрозумілі, зауважив посол.

Герчинський також оголосив, що Євросоюз заморозив €30 мільйонів, виділених на підтримку Сил оборони Грузії.

«Що стосується співпраці у сфері безпеки та оборони, на жаль, ми змушені повідомити вас, що лідери [ЄС] також вирішили заморозити гроші, виділені на підтримку Сил оборони Грузії в рамках Європейського фонду миру (EPF) [...]. І це лише перший крок, будуть й інші кроки. Наша пряма допомога уряду Грузії буде скорочена, і ми намагатимемося перекласти цю пряму допомогу уряду на громадянське суспільство та засоби масової інформації. Про це було оголошено після зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі», — цитує слова Герчинського SOVA.

Грузія у березні 2022 року подала заявку на вступ до ЄС — за кілька тижнів після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. В грудні 2023 року Грузія набула статусу кандидата і мала розпочати низку реформ.