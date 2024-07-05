США відклали військові навчання з Грузією — повністю переглянуть співпрацю з країною

Сполучені Штати переносять на невизначений термін військові навчання з Грузією Noble Partner. Вашингтон переглядає двосторонню співпрацю з Тбілісі.

Про це пише пресслужба Пентагону.

Військові навчання були заплановані на 25 липня — 6 серпня 2024 року. Коли їх проведуть тепер — невідомо.

Наприкінці травня США розпочали повний перегляд усієї двосторонньої співпраці з Грузією. Це спричинили «хибні звинувачення» від грузинського уряду на адресу США та інших західних країн у тому, що Штати нібито тиснуть на Грузію, аби та відкрила другий фронт проти Росії, і брали участь у двох спробах «державного перевороту» проти правлячої партії.

Водночас у Пентагоні наголосили, що Штати продовжуватимуть співпрацювати зі Збройними силами Грузії, бо хочуть, аби країна могла зміцнювати свою здатність захищати суверенітет і підтримувати територіальну цілісність.