У Грузії підрахували майже всі голоси на виборах до парламенту. Опозиція не визнає результатів

Центральна виборча комісія Грузії підрахувала голоси з 99,6% дільниць. Лідирує правляча партія «Грузинська мрія» з результатом у 54,08%.

Про це йдеться на сайті ЦВК.

На другому місці за кількістю голосів опозиційні «Коаліція за зміни» зі 10,92%, на третьому «Єдність — Національний рух» — 10,12%, на четвертому «Сильна Грузія» — 8,78%, на пʼятому «Гахарія — за Грузію» — 7,76%. Усі вони опозиційні. Тобто сумарно результати головної опозиції становлять близько 37,58%.

Водночас, за даними екзит-полів опозиційних каналів, опозиція набрала більше голосів, ніж провладна «Грузинська мрія»: 52% опозиційні партії, 40,9% голосів «Грузинська мрія».

Грузинські опозиційні партії не визнають результатів виборів. Так заявили партія експрезидента Михаїла Саакашвілі «Єдність — Національний рух», «Коаліція за зміни» та «Сильна Грузія», передає «Ехо Кавказу».

«Ми обурені тим, що насмілилася написати Центральна комісія. Результати не відбивають волі грузинського народу. Ці цифри суперечать історичним та нинішнім виборам у Грузії, ми боремося за кожен голос, використовуємо всі законні засоби для захисту демократичного та європейського вибору грузинського народу. Ми не маємо наміру дати можливість відібрати цей вибір нікому», — сказала на пресконференції одна з лідерів коаліції Анна Долідзе.

Лідер «Коаліції за зміни» Ніка Гварамія наголосив, що «Грузинська мрія» вчиняє конституційний переворот, а парламентські вибори назвав украденими.