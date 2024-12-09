Велика Британія припиняє підтримку уряду Грузії та співпрацю з ним

Сполучене Королівство призупинить підтримку грузинської влади та обмежить співпрацю з нею. Це відповідь на відступ уряду Тбілісі від демократії.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

«Приголомшливі випадки насильства проти мітингарів і журналістів з боку грузинського уряду неприйнятні та мають припинитися. Ці дії підривають міжнародний авторитет держави та суперечать конституційному зобов’язанню Грузії про європейське майбутнє», — вважає Леммі.

Лондон обмежить співпрацю з Тбілісі в оборонній сфері, а також взаємодію з представниками «Грузинської мрії», доки вони не повернуться до демократичних норм і свобод. Водночас Сполучене Королівство продовжить підтримувати народ країни.

Під час протестів, які почалися в різних містах Грузії після того, як уряд відмовився від перемовин про вступ до ЄС, затримали 402 людини. Протести тривають уже 11 днів.

Що передувало

У жовтні в Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.

Барʼєр 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почалися протести.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього в країні почалися масштабні протести, їх розганяють силовики, використовуючи водомети й сльозогінний газ.