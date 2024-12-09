Під час протестів у Грузії затримали понад 400 людей

Під час протестів, які почалися в різних містах Грузії після того, як уряд відмовився від перемовин про вступ до ЄС, затримали 402 людини. Протести тривають уже 11 днів.

Про це повідомив заступника міністра внутрішніх справ Олександр Дарахвелідзе.

Силовики затримали понад 30 людей у кримінальних провадженнях, а 372 в адміністративному порядку. З усіх — 62 людини отримали адміністративний арешт, ще понад 100 протестувальників оштрафовані.

Про те, що затримані говорять про жорстоке поводження з боку силовиків, Дарахвелідзе у промові не згадав. Водночас наголосив на постраждалих поліцейських і звинуватив у насильстві протестувальників.

Що передувало

У жовтні у Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почалися протести.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися масштабні протести, їх розганяють силовики, використовуючи водомети й сльозогінний газ.