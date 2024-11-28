Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року

Уряд Грузії відмовляється починати переговори з Євросоюзом до кінця 2028 року.

Про це заявив премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе на брифінгу, передає «Радіо Свобода».

За його словами, європейські політики та бюрократи використовують виділені гранти й кредити для шантажу Грузії. Премʼєр країни наголосив, що вони «горда і поважаюча себе нація», тому для них «неприйнятно розглядати євроінтеграцію, яку має надати Європейський Союз».

«Сьогодні ми вирішили не ставити питання про відкриття переговорів з Євросоюзом на порядок денний до кінця 2028 року. Також до кінця 2028-го ми відмовляємося від будь-якої бюджетної дотації від Євросоюзу», — сказав Іраклій Кобахідзе.

Він наголосив, що 2028 рік стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу до 2030 року.

«Ми не йдемо до Європейського Союзу, жебракуючи та стоячи на одній нозі», — заявив грузинський премʼєр.

Що передувало

Грузія подала заявку на вступ до ЄС у березні 2022 року, за кілька тижнів після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і в грудні 2023 року набула статусу кандидата.

У серпні в Грузії набув чинності закон про «іноагентів», який викликав масові протести. Протестувальників розганяли. В ЄС заявили, що ухвалений закон фактично зупиняє інтеграцію Грузії. США оголосили про «всебічний перегляд» двостороннього співробітництва з Грузією через придушення демократичних свобод.

Закон про «іноагентів» передбачає створення спеціального реєстру, в якому будуть вказані всі некомерційні юридичні особи та ЗМІ, що фінансуються з-за кордону більш ніж на 20%. Вони мають публікувати річний фінансовий звіт — інакше отримають штрафи й перевірки.

Вибори у Грузії

У жовтні у Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почались протести.

На початку листопада суд задовольнив позов про скасування результатів парламентських виборів 26 жовтня. Причина — порушення таємниці голосування. Недійсність результатів встановили на 30 виборчих дільницях. Пізніше Тбіліський апеляційний суд скасував рішення судді Володимира Хучуа, який підтвердив порушення таємниці голосування на парламентських виборах.

Депутати опозиційних коаліцій «Єдність — Національний рух» і «За зміни» у Грузії заявили про вихід зі складу нового парламенту. Вони звинувачують керівну партію «Грузинська мрія» у фальсифікаціях під час виборів.

Весь час після парламентських виборів у Грузії періодично проходили мітинги проти результатів парламентських виборів — на одному з таких мітингувальників розганяли правоохоронці.

Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій не визнав результати парламентських виборів у Грузії.

Уже 14 грудня 2024 року в Грузії мають пройти вибори президента. Уперше його обере не населення, а Виборча колегія. До її складу входять 300 людей — грузинські депутати та члени Верховних рад Аджарії та Абхазької автономної республіки (у вигнанні). Опозиційні депутати, імовірно, участі в голосуванні не братимуть.