У Грузії опозиційні депутати відмовилися від мандатів. Вони не визнають результати виборів

Депутати опозиційних коаліцій «Єдність — Національний рух» і «За зміни» у Грузії виходять зі складу нового парламенту. Вони звинувачують керівну партію «Грузинська мрія» у фальсифікаціях під час виборів у жовтні 2024 року.

Про це повідомляє грузинське медіа SOVA.

Опозиційні політики переконані, що голосування «вкрав» олігарх Бідзіна Іванішвілі, результати виборів сфальсифікували, а отже, парламент Грузії XI скликання нелегітимний.

«Ми хочемо офіційно, кожен із нас, хто був у парламентському списку «Єдності — Національного руху», направити індивідуальний лист до Центральної виборчої комісії, щоб жодного з кандидатів не зареєстрували й щоб ЦВК не передала навіть з метою розгляду питання наших повноважень парламенту Грузії», — каже лідерка партії «Національний рух» Тіна Бокучава.

Депутатка зазначила, що представники парламентів восьми країн Європейського Союзу не визнали вибори у країні легітимними. Союзники також наполягали, що необхідно розслідувати ймовірні факти фальсифікацій.

Свій парламентський список також зняли члени коаліції «За зміни». Вони теж відмовилися від мандатів. Як заявив один з лідерів обʼєднання партій Ніка Гварамія, документ підпишуть усі 85 політиків виборчого списку.

«Ми, всі ті, хто перебуває в цьому списку, відмовляємося співпрацювати в будь-якій формі з режимом, який краде вибори та просуває на нашій батьківщині інтереси Російської Федерації, нашого єдиного ворога в цьому світі», — висловився Гварамія.