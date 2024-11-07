У Тбілісі апеляція відмовила в скасуванні результатів виборів на 30 дільницях

Тбіліський апеляційний суд скасував рішення судді Володимира Хучуа, який підтвердив порушення таємниці голосування на парламентських виборах.

Про це пише «Ехо Кавказу».

Мова про рішення судді Тетріцкаройського суду від 4 листопада, який визнав недійсними результати на 30 виборчих дільницях у містах Тетра-Цкаро і Цалка.

Тоді суддя виявив, що деякі бланки просвічувались і на звороті було видно позначки маркером навпроти кандидата — це суддя визнав порушенням таємниці голосування.

Апеляція ж із 23 обʼєднаних скарг задовольнила лише запит ЦВК, яка вимагала скасувати рішення про повторне проведення виборів на цих виборчих дільницях. Неурядові організації ж вимагали анулювати результати.

Що відомо про цьогорічні вибори в Грузії

Парламентські вибори у Грузії пройшли 26 жовтня. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії: «Коаліція за зміни» — 10,92%, «Єдність — Національний рух» — 10,12%, «Сильна Грузія» — 8,78% і «Гахарія — за Грузію» — 7,76%.

Опозиція з результатами не погодилась і почала проводити протести.