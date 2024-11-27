Кандидатом у президенти Грузії від «Грузинської мрії» став ексфутболіст Михаїл Кавелашвілі

Кандидатом від провладної «Грузинської мрії» на пост президента Грузії стане колишній футболіст Михаїл Кавелашвілі.

Про це оголосив почесний голова партії, олігарх Бідзіна Іванішвілі, передає «Ехо Кавказу».

Кавелашвілі — один із лідерів партії «Сила народу», що формально відкололася від правлячої партії «Грузинська мрія». Він був 18-м номером у партійному списку «Мрії» на парламентських виборах 26 жовтня.

Михаїл Кавелашвілі.

Михайло Кавелашвілі починав спортивну карʼєру в тбіліському «Локомотиві», потім перейшов у «Динамо», у складі якого став шестиразовим чемпіоном Грузії. У 1995 році він перейшов до владикавказького клубу «Спартак-Аланія», а 1996-го — до «Манчестер Сіті». Він також грав за різні клуби Швейцарії, а за збірну Грузії зіграв 46 матчів, забив 9 мʼячів.

Вибори в Грузії

Президентські вибори в Грузії пройдуть 14 грудня.

Уперше президента Грузії обере не населення, а Виборча колегія. До її складу входять 300 людей — грузинські депутати та члени Верховних рад Аджарії та Абхазької автономної республіки (у вигнанні). Опозиційні депутати, імовірно, участі в голосуванні не братимуть.

За необхідності, другий тур виборів також пройде 14 грудня. А інавгурацію президента планують на 29 грудня.