Європарламент не визнав результатів парламентських виборів у Грузії і закликав провести нові

Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій не визнав парламентських виборів у Грузії, що пройшли 26 жовтня 2024 року.

Про це повідомили в Європарламенті.

Резолюцію підтримали 444 депутати, проти голосували 72, а утрималися — 82.

Євродепутати засудили численні порушення на виборах, що пройшли 26 жовтня — йдеться про підтверджені випадки залякування виборців, маніпуляцію голосуванням, втручання в роботу спостерігачів та журналістів. Вони зазначили, що офіційні результати, за якими перемогла провладна партія «Грузинська мрія», «не відображають волі грузинського народу» — і закликали провести нові вибори під міжнародним наглядом.

Також Європарламент закликає Європейський Союз накласти персональні санкції на грузинських посадовців, яких вважають відповідальними за «антидемократичні дії» та порушення правил голосування. Це прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, мер Тбілісі та генеральний секретар правлячої партії «Грузинська мрія» Каха Каладзе, спікер парламенту Шалва Папуашвілі й олігарх та засновник «Грузинської мрії» Бідзіна Іванішвілі.

У резолюції також закликають переглянути безвізовий режим для громадян Грузії, якщо країна не дотримуватиметься стандартів ЄС у сфері демократичного врядування та свобод.