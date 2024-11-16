У Грузії затвердили результати парламентських виборів — а голову ЦВК облили чорною фарбою

Голову Центральної виборчої комісії Грузії Георгія Каландарішвілі облили чорною фарбою на початку засідання, де офіційно затверджували підсумки парламентських виборів.

Про це пише «Ехо Кавказу».

Інцидент стався, коли Георгій Каландарішвілі оголосив, що правляча партія «Грузинська мрія» набрала 53,93% голосів на виборах. Фарбу на нього вихлюпнув представник ЦВК від опозиційного «Єдиного національного руху» Давид Кіртадзе.

«Ви не чуєте грузинський народ, не чуєте протестуючих студентів. Ви відібрали майбутнє Грузії, наше майбутнє, і штовхаєте нашу країну в бік Росії. Я навіть не можу назвати тебе головою, ти «точка ру». Ти чорна пляма», — заявив Кіртадзе, підійшовши до Каландарішвілі зі склянкою чорної фарби.

Після цього в залі почалася штовханина, засідання перервали. Але згодом Центральна виборча комісія офіційно затвердила підсумки виборів.

Правляча «Грузинська мрія» отримала 89 депутатських мандатів, чотири опозиційні партії сумарно — 61 мандат («Коаліція за зміни» — 19, «Єдиний національний рух» — 16, «Сильна Грузія» — 14, «Гахарія — за Грузію» — 12).