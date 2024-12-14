Виборча колегія обрала Михаїла Кавелашвілі президентом Грузії

Виборча колегія Грузії, абсолютну більшість якої становить провладна партія «Грузинська мрія», обрала президентом Міхаїла Кавелашвілі. Він був єдиним кандидатом.

Про це повідомило «Ехо Кавказу».

Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів. Кавелашвілі отримав 224 голоси виборщиків — для перемоги було потрібно 200 голосів. Один бюлетень визнали зіпсованим.

Михаїл Кавелашвілі

Міхаїл Кавелашвілі — шестиразовий чемпіон Грузії з футболу. З 2016 року він був депутатом парламенту від «Грузинської мрії», а в 2022-му очолив «відокремлену» від правлячої партію «Сила народу». Саме депутати від цієї партії ініціювали розгляд грузинського закону про «іноагентів», який спричинив великі протести по всій країні.

У парламент нового скликання Кавелашвілі та його соратники пройшли за списками «Грузинської мрії». Кавелашвілі відомий своєю антизахідною риторикою, він також виступає проти «пропаганди ЛГБТ».

Ці президентські вибори не визнають ані чинна президент Саломе Зурабішвілі, ані опозиційні партії. Зурабішвілі називала вибори «пародією», додавши, що вони «повністю позбавлені легітимності і неконституційні». Вона наголошувала, що її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

Цьогорічні вибори в Грузії — перші, коли президента обирає не народ, а Виборча колегія. Більшість колегії — це представники провладної партія «Грузинська мрія».

Грузія — парламентська республіка. Нею керують міністри на чолі з прем’єром, якого висуває партія, що набрала найбільше голосів на виборах. Президент Грузії — головнокомандувач Сил оборони і церемоніальний голова держави, що не має реальної виконавчої влади.