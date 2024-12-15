Литва розширила санкції проти грузинських політиків за утиски мітингувальників і опозиції

Услід за Естонією Литва розширила санкції проти грузинських політиків через їхню причетність до утисків мирних протестувальників, журналістів та опозиції.

Про це йдеться у пресрелізі литовського Міністерства закордонних справ.

До санкційного списку внесли ще 17 людей, включно з премʼєр-міністром Іраклієм Кобахідзе. За даними МЗС, він, інші посадовці та представники бізнесу зі списку безпосередньо сприяли грубим і систематичним порушенням прав людини та обмеженню основних свобод у Грузії.

До списку ввійшли очільник Служби державної безпеки Грузії Григол Лілуашвілі, генеральний секретар партії «Грузинська мрія» Каха Каладзе, голова Апеляційного суду Грузії Міхеїл Чінчаладзе, колишній генпрокурор і бізнесмен Отар Романов-Парцхаладзе, суддя Вищої ради юстиції Леван Мурусідзе та інші.

До цього, ще 2 грудня Литва, Латвія та Естонія спільно заборонили в’їзд понад 10 представникам керівної партії та високопосадовцям Міністерства внутрішніх справ Грузії.

Що передувало

У жовтні в Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд. Результатів виборів не визнав Європарламент.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почалися протести.