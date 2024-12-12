Грузинська опозиція не визнає результатів майбутніх президентських виборів у країні

Одразу чотири опозиційні політичні партії Грузії заявили, що не визнають легітимність президентських виборів, що мають пройти в Грузії 14 грудня.

Про це «Коаліція за зміни», «Єдність – Національний рух», «Сильна Грузія» і «Гахарія за Грузію» повідомили в спільній заяві.

«Ми, політичні партії, які перемогли на виборах 26 жовтня, не визнаємо самопроголошену владу або будь-яку її гілку. Єдиним легітимним державним інститутом є президент. Тому єдиним легітимним представником Грузії є Саломе Зурабішвілі», – йдеться в заяві політичних сил.

Опозиція наголошує, що чинний парламент Грузії не є легітимним, тому чинна президентка Грузії залишається очільницею країни, головнокомандувачем Сил оборони та найвищим представником Грузії у зовнішніх відносинах.

На думку опозиції, єдиний варіант, як можна вийти із цієї «гострої політичної кризи», — провести в країні нові парламентські вибори.

Раніше провладна проросійська партія «Грузинська мрія» оголосила, що вибори президента Грузії відбудуться 14 грудня, а інавгурація — 29 грудня. Спікер парламенту Шалва Папуашвілі говорив, що шестирічний термін чинної президентки Зурабішвілі спливає 16 грудня. «Грузинська мрія» планує затвердити президентом ветерана футболу, а нині депутата Михаїла Кавелашвілі.



Нинішня президентка країни Саломе Зурабішвілі заявила, що новий парламент є нелегітимним і не зможе обрати нового президента, тому її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.